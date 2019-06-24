Mursi'nin ailesinden Erdoğan'a teşekkür mesajı

Al Jazeera Televizyonuna konuşan Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, Mısır makamlarının babası için taziye merasimi düzenlenmesine izin vermediğini ancak Mescid-i Aksa'da kendisi için gıyabi cenaze namazı kılındığını belirtti.
Abdullah, "Herkese özellikle de Sayın Erdoğan'a, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani ile babasına, Malezya hükümetine ve eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el Merzuki'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı 'Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk' davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti.
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