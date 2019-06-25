İran'dan ABD yaptırımlarına sert tepki: Diplomasi yolu kalıcı olarak kapandı

ABD'nin, İran'ın dini lideri Hamaney'i de kapsayan yeni yaptırımları devreye sokmasına sert yanıt veren Tahran, diplomasi yolunun ‘kalıcı’ olarak kapandığını söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise “Washington müzakerelere açık, İran’ın tek yapması gereken o açık kapıdan girmek” mesajını verdi.

İran, liderlerine yönelik yeni ABD yaptırımlarının Washington ile diplomasi kanalının ‘kalıcı biçimde kapanışı’ anlamına geldiğini duyurdu.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İran’ın dini lideri ve komutanlarına yönelik nafile yaptırımları uygulamaya koymak, Trump’ın çaresiz hükümetiyle olan diplomasi kanalının kalıcı bir şkeilde kapanması demektir” ifadelerini kullandı.

Musevi, “Trump'ın yönetimi küresel barışı ve güvenliği sağlamak için kurulan bütün uluslararası mekanizmaları yok ediyor" diye ekledi.

BOLTON: KAPI AÇIK, İRAN'IN TEK YAPMASI GEREKEN O KAPIDAN GİRMEK

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington’ın müzakereler açık olduğunu belirtti.

Bolton, “İran’ın tek yapması gereken o açık kapıdan içeri girmek ve nükleer programı hakkında ABD ile müzakere etmek” dedi.

YAPTIRIMLAR NE İÇERİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan insansız hava aracının düşürülmesine ve ‘pek çok başka şeye’ yanıt olduğunu belirterek dün İran’a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı.

Trump, yaptırımlara dair çok detay vermezken bunların İran'ın liderlerini mali kaynaklara erişmekten alıkoyacağını savundu.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımlarla, ‘İslam Devrimi Muhafızları'nın kötü niyetli bölgesel çalışmalarını yönlendiren’ bürokratik yapının tepesinde yer alan sekiz İranlı komutanın hedef alındığını açıkladı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından yapılacak atamalar ve yetkililerin de hedef alınabileceği kaydediliyor.