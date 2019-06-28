'BAE, Yemen'deki güçlerini azalttı' iddiası

ABD'nin uçak gemisini göndermesi, ABD'ye ait bir askeri gözlem uçağının İran tarafından düşürülmesi ve petrol tankerlerine yönelik saldırılar üzerine BAE'nin Yemen bulunan güçlerini 'tedbir' amaçlı geri çekmeye başladığı iddia edildi.

Batılı bir kaynak, BAE'nin geçen 3 hafta içinde Yeme'’in Aden Körfezi'nin güneyinde ve batısındaki bazı askeri güçlerini geri çektiğini iddia etti.

BAE ise Yemen'de bazı askeri hareketliliklerin olduğunu ancak bunların asker geri çekme ile ilgili olmadığını bildirdi.

BAE'li bir yetkili, Abu Dabi'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona taahhüdü olduğunu ve Yemen'de bir güç boşluğuna yer verilmeyeceğini, güçlerdeki yer değişiminin daha çok Hudeyde için alınan ateşkes kararı ile ilgili olduğunu söyledi.