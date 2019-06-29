ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı

ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD, Türkiye'nin İdlib'de ateşkesi sağlama çabalarını destekliyor ve Esed rejim güçlerinin bombardımanı sonucu hayatını kaybeden Türk askeri için (Türkiye'ye) başsağlığı diliyoruz. Esed ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne karşı yaptıkları tansiyonu yükselten saldırıları kınadığımızı tekrarlıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Saldırının ardından Suriye ordusu mevzilerinin TSK'nin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı duyurulmuştu.
Suriye'deki büyükelçiliğini çatışmalar nedeniyle kapatan ABD, büyükelçiliğin sosyal medya hesabını ise aktif tutmaya devam ediyor.
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