ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı

ABD, İdlib'deki gözlem noktasına yapılan saldırı sonucu bir Türk askerinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Türkiye'ye taziye mesajlarını iletti.

ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD, Türkiye'nin İdlib'de ateşkesi sağlama çabalarını destekliyor ve Esed rejim güçlerinin bombardımanı sonucu hayatını kaybeden Türk askeri için (Türkiye'ye) başsağlığı diliyoruz. Esed ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne karşı yaptıkları tansiyonu yükselten saldırıları kınadığımızı tekrarlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Suriye'de ordunun İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden önceki gün 10 numaralı gözlem noktasına top/havan atışları ile saldırı düzenlenmiş, 1 asker hayatını kaybetmiş, 3 asker de yaralanmıştı.

Saldırının ardından Suriye ordusu mevzilerinin TSK'nin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı duyurulmuştu.

Suriye'deki büyükelçiliğini çatışmalar nedeniyle kapatan ABD, büyükelçiliğin sosyal medya hesabını ise aktif tutmaya devam ediyor.