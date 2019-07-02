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01:15 02 Temmuz 2019
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    Irak bayrağı

    Irak'ta Haşd eş-Şaabi büroları kapatılacak

    © AA /
    Ortadoğu
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    Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Haşd eş-Şaabi güçlerinin ismini taşıyan tüm büroların kapatılması yönünde talimat verdi.

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    © REUTERS / Rodi Said
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    Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak Abdülmehdi, Haşd eş-Şaabi ile ilgili bir dizi talimatın yer aldığı askeri kararname yayımladı.

    Kararnamede, Irak ordusunun bir parçası olan Haşd eş-Şabi güçlerinin Başkomutanın emirleri doğrultusunda hareket etme yükümlülüğü olduğu ve söz konusu yapıdan da Başbakanın atayacağı kişinin sorumlu olacağı belirtildi.

    Terör örgütü IŞİD'le savaş sırasında milis gücüne bağlı grupların kullandığı tüm isimlerden vazgeçileceği bildirilen kararnamede, bu isimler yerine 'tugay' ve 'alay' gibi askeri tanımların kullanılacağı aktarıldı.

    Yeni talimatlara göre silahlı yapılara dahil olmak istemeyen grupların da ülke yasalarına göre siyasi parti ve gruplara dönüşebileceğine yer verilen kararnamede, "Bunlar, sivil bürolarını korumak için ruhsatlı silah taşıyabilecek. Bunun dışında silah taşımalarına izin verilmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

    Talimatlar dışında gizli ya da açık şekilde silahlı olarak faaliyet gösteren grupların "yasa dışı" kabul edileceği uyarısı yapılan kararnamede şunlar kaydedildi:

    ABD Asker Irak Suriye
    © AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE
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    "Kentlerde ve onun dışındaki bölgelerde Haşd eş-Şaabi'ye bağlı grupların adını taşıyan tüm bürolar kapatılacak. Haşd eş-Şaabi gruplarına bağlı tüm ekonomik bürolar ve askeri kontrol noktaları da kapatılacak."

    Abdülmehdi, kararnamede yer alan talimatların en geç 31 Temmuz'a kadar yerine getirilmesini isterken Haşd eş-Şaabi milis yapısıyla ilgili başka kararların da alınacağını belirtti.

    Diğer yandan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, harekete bağlı milis gücü Seraya es-Selam'ın lağvedilmesi talimatı verdi. 

    Sadr, Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin Haşd eş-Şaabi'ye bağlı büroların kapatılması kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Seraya es-Selam'ın feshedildiğini, tüm bürolarının kapatılması talimatını verdiğini duyurdu.

    Irak'ın yeni Başbakanı Adil Abdulmehdi
    © REUTERS / Irak Parlamentosu
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    "Başbakan tarafından Haşd eş-Şaabi ile ilgili alınan kararlar önemlidir ve bu, nereden eserse essin hiçbir rüzgarın sarsamayacağı güçlü devlet inşası için 'ilk adım' niteliğindedir" ifadelerini kullanan Sadr, milis güçlerin hükümetin askeri talimatlarına uyması gerektiğini kaydetti. 

    Mukteda Sadr, ayrıca Seraya es-Selam'ın mümkün olduğunca kutsal bölgelerden (Şii mezarlıkları) uzaklaştırılmaması temennisinde bulundu.

    Sadr Hareketi bünyesinde faaliyet gösteren söz konusu milis gücü, Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Sammara bölgesindeki Şii mezarlıklarını koruma görevi yürütüyor. 

    Etiketler:
    Adil Abdülmehdi, Haşdi Şabi, Mukteda el-Sadr, Irak
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