Yemen'in Taiz kentinde 2019'un ilk yarısında 63 kişi koleradan öldü

Yemen'in Taiz kentindeki Sağlık Bakanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının ilk yarısında Taiz'de 22 bin 200 akut sulu ishal ve kolera vakasının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı tarih aralığında kentteki salgın nedeniyle 63 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yaklaşık 5 yıldır süren askeri müdahalesinde binlerce kişi hayatını kaybetti. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, kısıtlı ilaç ve tıbbi malzeme gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.