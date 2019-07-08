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14:14 08 Temmuz 2019
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    İran: Avrupa nükleer anlaşmanın devamı için endişeleniyorsa somut adımlar atmalı

    © AFP 2019 / MAjid Asgaripour
    Ortadoğu
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    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, "Eğer Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmanın devamı hakkında endişeleniyorsa somut adımlar atmalı" dedi.

    © REUTERS /
    İran, nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme sınırını aşacağını duyurdu
    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ülkesinin nükleer anlaşmadan kaynaklı beklentilerinin yerine getirilmesi konusunda Avrupa ülkelerinin somut adım atması gerektiğini belirtti. 

    Başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Musevi, ‘2'nci Adım’ eylem planı süresi içerisinde Avrupa ülkelerinin tatmin edici adımlar atmaması durumunda İran'ın anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili daha kararlı eylemlerde bulunacağını ifade etti.

    Musevi, "Eğer Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmanın devamı hakkında endişeleniyorsa somut adımlar atmalı" dedi.

    İran tarafından açıklanan adımların nükleer anlaşma kapsamında gerçekleştiğini dile getiren Musevi, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere nükleer anlaşmada kalan ülkeler eğer konuşma ötesinde bir şey yapmazlarsa 60 gün sonra 7 Eylül'de daha kararlı bir şekilde 3'üncü Adım'ı atacağız” diye konuştu.

    'ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM ÜRETİMİ YÜZDE 4.5 ORANINI GEÇTİ'

    Rus Senatör Konstantin Kosaçev
    © Sputnik / Виталий Белоусов
    Rusya: İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı sadece ABD kurtarabilir
    İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ise, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum üretiminde yüzde 4.5 oranını geçtiğini söyledi.

    İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Kemalvendi, "Bu sabah, İran, yüzde 4.5 zenginleştirilmiş uranyum oranını geçmiştir" dedi. Kemalvendi, söz konusu oranın ülkedeki güç reaktörlerinin yakıt ihtiyacına cevap vermek için üretildiğini kaydetti.

    RUHANİ ’60 GÜN’ SÜRE VERMİŞTİ

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

    © AFP 2019 / HO / IRANIAN PRESIDENCY
    Tahran'ın Avrupa'ya verdiği sürenin dolmasına saatler kala Ruhani'den mesaj
    Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkânı tanıyor. İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

    Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi dün bu konuda ilk aşamanın sona erdiğini, yine 60 gün sürecek 2'nci Adım'ın başladığını, bu aşamada nükleer faaliyetleri kapsamında anlaşmada taahhüt ettikleri uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceklerini ve söz konusu sürede ülkesinin beklentilerinin karşılanmaması durumunda 3'üncü Adım'ı atacaklarını belirtmişti. 

    CEBELİTARIK KONUSU: İNGİLTERE’NİN KORSANLIĞINI KABUL ETMİYORUZ

    Oil supertanker Grace 1 is seen near Singapore, in this picture obtained from social media, March 29, 2015. Picture taken March 29, 2015. Tony Hogwood via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
    © REUTERS / SOCIAL MEDIA
    İngiltere Büyükelçisi İran Dışişleri'ne çağrıldı: Tankerimize el koymanız kabul edilemez, Körfez'de gerilimi artırır
    Öte yandan Seyid Abbas Musevi, Cebelitarık Boğazı açıklarında İngiltere tarafından el konulan İran'a ait petrol tankeriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Musevi, "Gerilimin artmasına neden olan bu korsanlığı kabul etmiyoruz. İngiltere, İran tankerini bırakmalıdır" dedi. 

    Konuyla ilgili siyasi ve hukuki çabaların sürdürüldüğünü kaydeden Sözcü, "İngiltere büyükelçisini iki kez (dışişleri bakanlığına) çağırdık. Avrupalı bazı diplomatlarla konuyu görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Hasan Ruhani, Seyid Abbas Musevi, nükleer, Avrupa, İran
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