Ürdün 2 yıl aradan sonra Katar'a büyükelçi atadı

Söz konusu kararın Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı tarafından tavsiye edildiği aktarıldı.
Haberde, kararın Kraliyet tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceği belirtildi.
Amman yönetimi, Körfez krizinin ardından Haziran 2017'de Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğü ve merkezi Katar'da bulunan El Cezire televizyonunun yerel ofisini kapatacağını açıklamıştı.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.
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