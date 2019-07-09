Ürdün 2 yıl aradan sonra Katar'a büyükelçi atadı

Ürdün, diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürmesinden iki yıl sonra Katar'a büyükelçi olarak atanacak ismi belirledi.

Ürdün ordusuna ait Helle Ahbar sitesinde yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu'nun bugünkü oturumunda, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi'nin ülkenin Doha Büyükelçisi olarak atanması yönünde karar alındı.

Söz konusu kararın Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı tarafından tavsiye edildiği aktarıldı.

Haberde, kararın Kraliyet tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceği belirtildi.

Amman yönetimi, Körfez krizinin ardından Haziran 2017'de Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğü ve merkezi Katar'da bulunan El Cezire televizyonunun yerel ofisini kapatacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.