Irak Başbakanı Abdülmehdi'den 'Kerkük petrolü' açıklaması

Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasındaki sorunların çözülmesi için günlük görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getiren Abdülmehdi, "Kürdistan Bölgesi ile askıda kalıp biriken ve çözülmesi zor sorunlar hususunda koordinasyon halindeyiz. Buna Kerkük petrolü meselesi de dahil" ifadelerini kullandı.
Ülkenin bin 500 kilometrelik İran-Suriye sınırının korunmasında Peşmerge güçleriyle anlaşmalarının olduğunu söyleyen Abdülmehdi, Irak ordusu ve Peşmerge arasındaki bölgelerin güvenliğinin de söz konusu anlaşma kapsamında sağlandığını kaydetti.
Abdülmehdi, Haşd eş-Şaabi'nin bürolarının kapatılmasını içeren kararnameye de değinerek, kararların uygulanmaya başlandığı bilgisini verdi.
Başbakan Adil Abdülmehdi, 1 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle, Haşd eş-Şaabi güçlerinin ismini taşıyan tüm büroların 31 Temmuz tarihine kadar kapatılması talimatı vermişti.
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