İran'dan nükleer anlaşma açıklaması: Her şey bir saat içinde eski haline döndürülebilir

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcisi tarafından bir Alman gazetesine yapılan açıklamalarda, 'bütün taraflar yükümlülüklerini yerine getirirse' ülkesinin nükleer anlaşmaya uymaya devam edeceğini açıkladı.

Die Zeit'e konuşan İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcisi, "Yaptığımız şeyin tek bir amacı var: Nükleer anlaşmayı korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Temsilci ayrıca, "Anlaşmadaki tüm ortaklarımız aynı şekilde yükümlülüklerini yerine getirlerse, her şey bir saat içerisinde geriye döndürülebilir" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından dün yapılan açıklamada ise, 2015'te imzalanan İran nükleer anlaşmasında belirlenen yüzde 3,67'lik uranyum zenginleştirme oranının aşıldığı açıklanmıştı.