Pompeo, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Pompeo'nun Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'e Yemen'deki krize siyasi çözüm bulma çabalarından dolayı teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, BM öncülüğündeki siyasi çözüm arayışında gelinen son durumun da ele alındığı ifade edildi.

Mike Pompeo'nun, Yemen'de Husiler tarafından Suudi Arabistan'a yapılan saldırılardan endişe duyduğunu vurguladığı kaydedilen açıklamada, taraflara Yemen'de siyasi bir çözümün sağlanması ve ülkedeki savaşın bitirilmesi çağrısında bulunuldu.