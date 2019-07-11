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15:28 11 Temmuz 2019
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    Benyamin Netanyahu

    Netanyahu'dan Sisi'ye: Görüşmelerde sadece liderliğinden değil aynı zamanda zekasından da muhteşem bir intiba edindim

    © REUTERS /
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’den övgüyle söz ederek, "Kendisinden, liderliğinden ve zekasından muhteşem bir intiba edindim" dedi.

    Mısır’ın Tel Aviv Büyükelçisi Halid Azmi’nin konutunda Mısır ulusal günü münasebetiyle düzenlediği resepsiyona katılan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Devletlerimiz birçok devletle beraber aşırıcılığa, şiddete ve teröre karşı mücadele ediyor. Bu aşırıcılık ve terör dalgası karşısında durduğundan dolayı, dostum ve meslektaşım Cumhurbaşkanı Sisi'yi takdir ediyorum" dedi.

    Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi
    © Sputnik / Aleksei Nikolskiy
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    Netanyahu, Mısır’ın Cumhurbaşkanı Sisi liderliğinde İsrail ile barışı sürdürme konusunda sabit durduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Sisi ile gerçekleştirdiğim görüşmelerde sadece liderliğinden değil aynı zamanda zekasından da muhteşem bir intiba edindim. Mücadele ettiğimiz meydan okumalarla ilgili kendisinden çok faydalı fikirler elde ettim."

    ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklaması beklenen ve İsrail-Filistin sorununun çözümünü öngören 'Yüzyılın Anlaşması' planına işaret eden Netanyahu, "Hepimiz Başkan Trump’ın planını bekliyoruz. Hepimizin açık bir kalp ve açık bir zihin ile ortaya konacak spesifik önerileri incelemesi gerekir" diye konuştu.

    Jared Kushner
    © AFP 2019 / MANDEL NGAN
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    Öte yandan resepsiyonda konuşma yapan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ise Sisi’nin İsrail ile Mısır arasındaki ilişkileri güçlendirdiğine dikkati çekti.

    Rivlin, iki ülke arasındaki ilişkilere "katkısından" dolayı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye övgüde bulunarak, "Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat ve İsrail’in eski Başbakanı Menahem Begin gibi liderler cesur kararlar alarak tarihin akışını değiştirebilirler. İşte bu böylesi liderlerin rolüdür" dedi.

    Mısır Büyükelçisi Azmi’ye hitaben, ülkesinin İsrail ile Hamas arasında oynadığı role vurgu yapan Rivlin, "Mısır hala Arap dünyasının lideridir ve sorumluluğunu yerine getiriyor. İşte senin ülkenin her gün Gazze’de yaptığı budur" ifadelerini kullandı.

    Mısır, 1979’daki Camp-David anlaşmasıyla İsrail’i tanıyan ilk Arap ülkesi.

     

    Etiketler:
    ABD, Reuven Rivlin, Filistin, Abdülfettah el Sisi, Mısır, Benyamin Netanyahu, İsrail
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