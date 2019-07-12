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15:47 12 Temmuz 2019
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    ‘İngiltere Hürmüz Körfezi'ne yeni savaş gemisi gönderiyor’ iddiası

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    Ortadoğu
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    İngiltere’nin, İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'ne yeni bir savaş gemisi göndereceği iddia edildi.

    İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, İngiltere Hürmüz Körfezi'nde görev yapan HMS Montrose savaş gemisine yardımcı olmak üzere HMS Duncan destroyerini de bölgeye gönderecek.

    ​Haberde, Karadeniz’de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamlayan destroyerin buradan bölgeye hareket edeceği ileri sürüldü.

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    İngiltere’nin bölgede halen bir savaş, 4 mayın temizleme ile bir destek gemisinin bulunduğu belirtiliyor.

    İRAN'DAN İNGİLİZ İDDİASINA YALANLAMA

    HMS Montrose’un dün sabah Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti.

    İran ise Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

    İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, ‘Basra Körfezi'nde devriye görevini icra eden Deniz Kuvvetleri’nin son 24 saat içinde herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadığı’ belirtilmişti.

    İNGİLTERE İRAN PETROL TANKERİNİ ALIKOYMUŞTU

    İngiliz HMS Ocean gemisi
    © Wikipedia /
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    İngiliz donanması geçen hafta Cebelitarık'ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

    İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

    İran, ‘Grace 1’ adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için ‘sonuçları olacağı’ uyarısında bulunmuştu.

    Cebelitarık'ta mahkeme geçen hafta aldığı kararla İran tankerinin 14 gün daha alıkonulabileceğine hükmetmişti.

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    Etiketler:
    AB, Avrupa, tanker, Suriye, Cebelitarık, İran Devrim Muhafızları, NATO, karadeniz, destroyer, HMS Duncan, Savaş gemisi, HMS Montrose, Hürmüz Boğazı, İran, İngiltere
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