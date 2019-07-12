Suriye'deki militanlardan Hmeymim üssüne İHA'lı saldırı girişimi

Saldırıda yaralanan olmadığını ve maddi zararın oluşmadığını dile getiren Bakin, Rus hava üssünün planlı bir şekilde işlevlerini sürdürdüğünü kaydetti.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Aleksey Bakin, militanların insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak geçtiğimiz gece Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim üssüne saldırmaya çalıştığını bildirdi.
Saldırıda yaralanan olmadığını ve maddi zararın oluşmadığını dile getiren Bakin, Rus hava üssünün planlı bir şekilde işlevlerini sürdürdüğünü kaydetti.
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