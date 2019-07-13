Kuveyt'te Müslüman Kardeşler mensuplarına operasyon

Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İhvan mensubu kişilerden oluşan bir "terör hücresine" operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Mısır'da haklarında 15 yıla varan hapis cezaları bulunan bu kişilerin Mısır makamlarından kaçarak Kuveyt'e geldiği ifade edilirken, sayılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Daha önce Mısır yönetimi İhvan'ı terör örgütü ilan etmişti. Teşkilatın çok sayıda üyesi ve üst düzey yöneticileri 'yasa dışı örgüte üye olmak' gibi çeşitli suçlamalarla yargılanıyor.