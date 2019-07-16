BM: İran Dışişleri Bakanı Zarif'e seyahat kısıtlaması endişemizi ABD'ye ilettik

Birleşmiş Milletler (BM), İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in New York ziyaretine ilişkin seyahat kısıtlamasının endişe verici olduğunu ve bu endişenin BM Genel Merkezine ev sahipliği yapan ABD'ye iletildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde ABD'nin Zarif'e BM vizesi vermesi ve seyahat kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haq, Genel Sekreterliğin, ev sahibi ülke ABD tarafından uygulanan seyahat kısıtlamasının farkında olduğunu belirterek, "Sekreterya, bu konuda ABD ve İran'ın BM daimi temsilcilikleri ile yakın temasta ve endişelerimizi ev sahibi ülkeye iletti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayı sonunda, İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdüğü gerekçesiyle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, aynı gün, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in de yaptırım listesine alınacağını açıklasa da, ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'de bu hafta katılacağı bir toplantı için İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e vize verilmesini onaylamıştı.

ABD medyasına göre ise Zarif, seyahat kısıtlaması doğrultusunda New York'ta sadece BM binası, İran Daimi Temsilciliği, İran Daimi Temsilcisinin ikametgahı ve havalimanına gidebiliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise Zarif'in normal şekilde BM binası, İran Daimi Temsilciliği ve İran Daimi Temsilcisinin ikametgahına gidip geldiği ve tüm görüşmeleri burada gerçekleştirdiği açıklamasında bulunmuştu.