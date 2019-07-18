İran: Hürmüz Boğazı'nı kapatabilecek güçteyiz ama bunu istemiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bir süredir tansiyonun yüksek olduğu Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceklerini ancak bunu istemediklerini söyledi.

Petrol akışında oldukça kritik bir noktada bulunan Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerin peş peşe saldırıya uğramasıyla tansiyon yükselirken İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ‘meydan okuyan’ bir açıklama geldi.

ABD’nin New York kentinde Bloomberg kanalına konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Kesinlikle bunu (Hürmüz’ü kapatmak) yapacak güçteyiz, ancak bunu yapmayı kesinlikle istemiyoruz. Çünkü Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi bizi hayata bağlıyor” dedi.

Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması gerektiğini söyleyen Zarif, “Biz bunu gerçekleştirmekte önemli bir rol oynuyoruz, ancak burası herkes için güvenli olmalı" diye konuştu.

'EN SON BU KADAR KALABALIKKEN ABD UÇAĞIMIZI DÜŞÜRDÜ'

Boğaz’ın çok kalabalık olduğunu, bu durumun da tehlike yarattığını vurgulayan İranlı Bakan, bölge en son bu kadar kalabalık olduğunda 1988 yılında ABD’nin 290 yolcu taşıyan bir İran uçağını düşürdüğünü hatırlattı.

Zarif, “Tehlikeyi hissediyoruz ve bu yüzden tehlikeli bir gerginlikten kaçınmak istiyoruz, ancak ülkemizi korumayı da bırakamayız” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl, dünyada denizyoluyla taşınan tüm hammadde ve petrolün üçte biri Hürmüz Boğazı’ndan geçti. Ancak mayıs ve haziran aylarında altı tanker bölgede saldırıya uğradı. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler bu saldırılardan İran’ı sorumlu tutuyor ancak Tahran bunu reddediyor.