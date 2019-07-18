İran: Hürmüz Boğazı'nı kapatabilecek güçteyiz ama bunu istemiyoruz

ABD’nin New York kentinde Bloomberg kanalına konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Kesinlikle bunu (Hürmüz’ü kapatmak) yapacak güçteyiz, ancak bunu yapmayı kesinlikle istemiyoruz. Çünkü Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi bizi hayata bağlıyor” dedi.
Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması gerektiğini söyleyen Zarif, “Biz bunu gerçekleştirmekte önemli bir rol oynuyoruz, ancak burası herkes için güvenli olmalı" diye konuştu.
'EN SON BU KADAR KALABALIKKEN ABD UÇAĞIMIZI DÜŞÜRDÜ'
Zarif, “Tehlikeyi hissediyoruz ve bu yüzden tehlikeli bir gerginlikten kaçınmak istiyoruz, ancak ülkemizi korumayı da bırakamayız” ifadelerini kullandı.
Geçen yıl, dünyada denizyoluyla taşınan tüm hammadde ve petrolün üçte biri Hürmüz Boğazı’ndan geçti. Ancak mayıs ve haziran aylarında altı tanker bölgede saldırıya uğradı. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler bu saldırılardan İran’ı sorumlu tutuyor ancak Tahran bunu reddediyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)