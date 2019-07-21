Umman'dan İran'a 'İngiltere'nin petrol tankerini serbest bırak' çağrısı

Umman, Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından alıkonulan İngiltere'ye ait petrol tankerinin serbest bırakılması ve gerginliğin diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

Umman devlet televizyonunun Dışişleri Bakalığı'ndaki yetkililere dayandırdığı haberde, İran tarafından alıkonulan İngiltere'ye ait petrol tankerinin serbest bırakılması çağrısına yer verildi.

Haberde, "Umman Sultanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği dikkatle izlemekte. Tüm ülkelere itidalli davranmaları, hareket özgürlüğüne saygı duymaları, boğaz trafiğini etkileyen ve bölgeyi tehlikeye sürükleyen adımlar atmamaları çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Umman'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin güvenli geçişini sağlamak için tüm taraflarla temas halinde olduğu kaydedildi.