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12:01 24 Temmuz 2019
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    İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan Steno Impero adlı petrol tankeri

    Golpayegani: İngiltere İran'a ara bulucu gönderdi

    © REUTERS /
    Ortadoğu
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    İran lideri Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İngiltere'nin alıkonulan tankeriyle ilgili İran'a ara bulucu gönderdiğini söyledi.

    İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Golpayegani, İngiltere'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulan petrol tankerinin serbest bırakılmasını sağlamak için Tahran'a ara bulucu gönderdiğini açıkladı.

    ‘ARA BULUCU GÖNDERECEK NOKTAYA GELDİ’

    Cevad Zarif
    © AP Photo / Vahid Salemi
    Zarif: Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor
    İngiliz tankerini alıkoyan Devrim Muhafızlarına övgüde bulunan Golpayegani, "İran'da bir zamanlar bakan ve milletvekilleri atayan bir ülke şu anda İran'a ara bulucu gönderecek noktaya geldi" dedi.

    Golpayegani, İngiltere'nin gönderdiğini öne sürdüğü ara bulucu hakkında bilgi vermedi.

    İRAN İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ TANKER KRİZİ

    © AFP 2019 / Abed Ghasemi
    İran'ın el koyduğu İngiliz tankerinin içinden ilk fotoğraf yayınlandı
    İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

    İranlı yetkililer, Grace 1 adlı tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

    İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

    Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini ‘korsanlıkla’ suçluyor.

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    Etiketler:
    Suriye, Tahran, İran Devrim Muhafızları, tanker, Muhammed Muhammedi Golpayegani, Ayetullah Ali Hamaney, İran
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