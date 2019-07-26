ABD: İran’ın balistik füze denemesi yaptığına inanıyoruz

Bölgede petrol tankerleri ve deniz taşımacılığı üzerinden başlayan tansiyon giderek yükselirken ABD’li yetkililer, İran’ın balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini öne sürdü. Tahran'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

CNN’in Pentagon muhabiri Barbara Starr, üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran’ın dün orta menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini iddia etti.

Pentagon yetkilisi, fırlatılan Şahab-3 füzesinin bölgedeki ABD üslerine ya da Hürmüz Boğazı’ndaki gerginliğin tırmanmasıyla gözlerin çevrildiği deniz taşımacılığına tehdit oluşturmadığını söyledi. Yetkiliye göre deneme, istihbarat raporlarında belirtildiği gibi İran Devrim Muhafızları’nın balistik füzelerinin menzilini ve isabet oranını artırma amacının bir parçası.

Iran late Wednesday test fired a medium range ballistic missile that traveled 1,000 km. While the Shabaab-3 missile did not pose a threat to shipping or US bases, the intelligence assessment is its part of Iran’s efforts to improve the range and accuracy :US official — Barbara Starr (@barbarastarrcnn) July 25, 2019

​YETKİLİ: FARKINDAYIZ

Fox News televizyonu da adını vermediği bir yetkiliye dayanarak, İran’ın güneyinden fırlatılan füzenin yaklaşık bin kilometre mesafe kat ederek başkent Tahran yakınlarındaki çöle düştüğünü aktardı.

Başka detay veremeyen yetkili, “İran’dan roket fırlatıldığının farkındayız” yorumunu yaptı.

Tahran’dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

U.S. official says Iran launched a medium-range ballistic missile Wed night flying over 600 miles from southern Iran to an area outside Tehran. — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) July 25, 2019

​GERİLİM BÜYÜYOR

Füze haberleri, İran ile ABD ve müttefikleri arasında giderek yükselen tansiyonun üzerine geldi. ABD’nin talebiyle, AB yaptırımlarını delerek Suriye’ye petrol taşıdığı gerekçesiyle İran’a ait bir tanker Cebelitarık’ta alıkonulmuştu.

Bundan iki hafta sonra İran, Hürmüz Boğazı’nda uluslararası kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İngiliz gemisine mürettebatıyla birlikte el koymuştu. Bunu üzerine ABD, AB ve Asya ülkelerine çağrıda bulunarak Boğaz’ın korunması için bir koalisyon kurma teklifinde bulunmuştu.