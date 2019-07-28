Yemen hükümetinden Husilerin 'zorunlu askerlik' kararına tepki

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el İryani, Yemen haber ajansı SABA'ya yaptığı açıklamada, Husilerin, Sana'da 18 yaşına gelen erkeklerin zorunlu askerlik hizmetine alınması yönündeki yasa tasarısını kabul etmesini kınadı.
Uluslararası toplumun Husilerin uygulamalarına sessiz kalmasını eleştiren İryani, tüm öğretmenler ile öğrencileri, meşru olmayan bir yönetimin aldığı bu karara uymamaya çağırdı.
Sana'daki Husi hükümeti çarşamba günü 18 yaşına gelen tüm erkeklerin 2 yıl zorunlu askerlik hizmetine alınmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)