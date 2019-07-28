İsrail ve ABD, Arrow 3 füze savunma sistemini bu kez Alaska'da test etti

İsrail- ABD ortak üretimi olan ve atmosfer dışındaki balistik füzelere karşı koyması hedeflenen Arrow 3 füze savunma sistemi Alaska'da test edildi. ABD bu testin sistemin geliştirilmesi sürecinde 'diğer bir kilometre taşı' olduğunu vurguladı, İsrail de yine İran'a gözdağı verdi.

İsrail ve ABD, birlikte geliştirdikleri füze savunma sistemi Arrow (Türkçe ‘ok’) 3’ü Alaska’da başarıyla test ettiklerini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı sistemin İsrail’de yapılması mümkün olmayan testlerinin hayata geçirilmesi için Alaska’nın seçildiğini belirtti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da bugünkü kabine toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘Arrow 3’ün İran veya başka bir lokasyondan kendilerine yöneltilecek bir balistik füzeye karşı koyma kapasitesi sağladığını’ söyledi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Füze Savunma Kurumu Arrow 3’ün bu testinin ‘diğer bir kilometre taşı’ olduğu açıkladı.

#BREAKING: Israel & US today completed a series of successful experiments in the Arrow 3 weapons system in Alaska. The series of experiments successfully demonstrated a hit-to-kill capability of high altitudes outside the atmosphere pic.twitter.com/ColbC0BkR3 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 28, 2019

Atmosfer dışındaki balistik füzelere karşı etkili Arrow 3 ilk testini 2015’te Akdeniz’de geçmiş, 2017’de de İsrail’e konuşlandırılmış, ocak ayında da İsrail’in ortasında kalan bir bölgede bir kez daha test edilmişti.