İsrail ve ABD, Arrow 3 füze savunma sistemini bu kez Alaska'da test etti

İsrail ve ABD, birlikte geliştirdikleri füze savunma sistemi Arrow (Türkçe ‘ok’) 3’ü Alaska’da başarıyla test ettiklerini duyurdu.
Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Füze Savunma Kurumu Arrow 3’ün bu testinin ‘diğer bir kilometre taşı’ olduğu açıkladı.
#BREAKING: Israel & US today completed a series of successful experiments in the Arrow 3 weapons system in Alaska. The series of experiments successfully demonstrated a hit-to-kill capability of high altitudes outside the atmosphere pic.twitter.com/ColbC0BkR3— Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 28, 2019
Atmosfer dışındaki balistik füzelere karşı etkili Arrow 3 ilk testini 2015’te Akdeniz’de geçmiş, 2017’de de İsrail’e konuşlandırılmış, ocak ayında da İsrail’in ortasında kalan bir bölgede bir kez daha test edilmişti.
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