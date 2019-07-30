Yemen'e 18 ton ilaç ve tıbbi malzeme ulaştı

ICRC Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sana'daki olağanüstü durum çerçevesinde bölgeye 18 ton tıbbi malzeme ve ilaç sevkiyatı gerçekleştirildiği belirtildi.

في #صنعاء وفي إطار الاستجابة الاستثنائية، استقبلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم شحنة مكونة من 18 طن من المواد الطبية تتكون من 145 ألف فيالة انسولين لمرضى السكري سيتم التبرع بها لوزارة الصحة العامة والسكان، بالإضافة لمواد طبية اسعافية وجراحية لسد احتياجات المتضررين في #اليمن pic.twitter.com/1p6fN14R1U — ICRC Yemen (@ICRC_ye) July 29, 2019

Diyabet hastaları için 145 bin insülin iğnesi ile acil müdahale ve cerrahide kullanılan malzemelerin bulunduğu tıbbi teçhizatın, Yemen Halk Sağlığı Bakanlığı birimleri ile Yemenlilere ulaştırılacağı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Haziran 2019'da yaptığı açıklamada, Yemen'de yaşanan çatışmalar sonucu 2016'dan bu yana 70 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.