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23:31 01 Ağustos 2019
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    Antonio Guterres

    BM'den ABD ve Türkiye'ye güvenli bölge konusunda 'uzlaşı' çağrısı

    © REUTERS / Denis Balibouse/File photo
    Ortadoğu
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    BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye sınırında kurulması öngörülen 'güvenli bölge' ve Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelere ilişkin, ''Ortaya çıkabilecek yeni çatışmaların önlenmesi için tüm tarafları bu konuda anlaşmaya teşvik ediyoruz" dedi.

    James Jeffrey
    © AFP 2019 / SAUL LOEB
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    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Suriye'nin kuzey batısında İdlib'deki dramatik durumun son bulması temennisinde bulunan Guterres, 'güvenli bölge' ve Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelere ilişkin ise "Ortaya çıkabilecek yeni çatışmaların önlenmesi için tüm tarafları bu konuda anlaşmaya teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    İklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelenin aciliyetine de değinen Guterres, hava sıcaklarının Yeni Delhi'den Paris'e ve kuzey kutbu dairesine kadar dünyanın her yerinde rekor seviyelere ulaştığı uyarısında bulundu.

    Guterres, "İklim değişikliği konusunda şimdi harekete geçmezsek, yaşanan bu aşırı hava olayları buz dağının sadece görünen kısmı ve o da hızla eriyor. Bu koşmamız ve kazanmamız gereken bir yarış" dedi.

    Heiko Maas
    © AA /
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    'İKLİM ZİRVESİ'NE SOMUT PLANLARLA GELİN'

    Guterres 23 Eylül'de BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında düzenleyeceği İklim Zirvesi için liderlere, "Elinizde güzel konuşmalarla değil somut planlar ve net adımlarla gelin" diye seslendi. 

    Basra Körfezi'nde İran ile artan 'endişe verici' gerginliği de değerlendiren Guterres, "Küçük bir yanlış hesap büyük bir çatışmaya neden olabilir" diye konuştu.

    Tüm taraflara azami itidal çağrısı yapan Guterres, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası sularda denizcilik kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

    İklim değişikliği
    © REUTERS / Stephane Mahe
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    Nükleer silahsızlanma konusuna da değinen ve ABD ve Rusya'nın çekilme kararının ardından Soğuk Savaş'ın bitmesini sağlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın yarın yürürlükten kalkacağını belirten Guterres, "Dünya nükleer silahlara karşı savaşta paha biçilemez bir freni kaybediyor. Bu durum, balistik füzelerin yarattığı tehdidi azaltamayacak, aksine artıracak" dedi. Guterres, ABD ve Rusya'ya gerginliğin önlenmesi için adım atmaları çağrısında bulundu.

    Etiketler:
    iklim değişikliği, Güvenli bölge, Suriye, ABD, Türkiye, Guterres, Birleşmiş Milletler (BM)
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