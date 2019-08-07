İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Körfez'le yakınlaşma gerekçesi: Ne biz ne de onlar Erdoğan'ı seviyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) bir toplantısı vesilesiyle haziranda gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temasları hakkında parlamentoyu bilgilendiren İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, ülkesinin temelde İran'a karşı Körfez ülkeleriyle yaptığı işbirliğini bu kez AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerekçelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail parlamentosunun (Knesset) Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'ne bilgi verirken bir bölümüne gazeteciler de alındı.

Jerusalem Post gazetesine göre İsrail'in Körfez krallıklarıyla işbirliğini artırmasının nedenlerinin sorulması üzerine Dışişleri Bakanı şu yanıtı verdi:

"Ne biz Erdoğan'ı seviyoruz, ne de o bizi. Körfez'deki ülkeler de Türkiye ve Katar'da en radikal haliyle görülen Müslüman Kardeşler'in en az İran kadar tehdit yaratmasından dolayı onu sevmiyor"

Türkiye ile İsrail arasında 'net bir husumet' bulunduğunu, ancak ticaretin devam ettiğini belirten Katz, Suriye savaşının ardından daha sıklıkla tercih edilen İsrail'deki Hayfa Limanı'ndan Basra Körfezi'ne giden yol üzerinden ticaret yapanlar arasında Erdoğan'ın ailesinden bazı kişilerin olduğunu iddia etti.

İsrailli bakan bununla ilgili "Bu bölgede hem dost hem düşman olan ülkeler olduğunu ve bir konuda anlaşamazken, bir başka konuda işbirliği yapılabileceğini söylemiştim" değerlendirmesini yaptı.

Katz, Körfez ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesinin, İsrail Dışişleri'nin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Ynet gazetesine göre, Katz, İsrail'in Basra Körfezi'nde ABD önderliğindeki bir askeri misyona dahil olduğu, istihbarat dahil bir dizi konuda destek sağladığı yönünde de bilgi verdi.

Ankara ile Suudi Arabistan ve BAE'nin başını çektiği Körfez ülkeleri arasında gerilim, ilkinin İhvan ile ilişkileri ve ikincisinin Türkiye'nin yakın müttefiki Katar'a 2 yıldan uzun süredir uyguladığı yaptırımlar üzerinden tırmanırken, ekimde Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle tavan yaptı.