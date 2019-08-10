BM'den Yemen'de çatışmalara son verilmesi ve diyalog çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Aden'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile havalimanı çevresindeki şiddetli çatışmalardan endişe duyduğunu belirtti.
© REUTERS / Stringer
Yemen'de taraflara çatışmalara son vermesi ve kapsayıcı diyalog çağrısı yapan Guterres, uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında çarşamba gününden bu yana çatışmalar devam ediyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)