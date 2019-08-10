Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 1 Amerikan askeri öldü

Suriye ve Irak'ta 'IŞİD karşıtı' operasyonlar düzenleyen ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Irak’ın kuzeyinde süren operasyonda bugün bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD öncülüğündeki koalisyonun komuta merkezinden yapılan açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeyinde düzenlediği operasyon sırasında beraberlerindeki bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, “Planlanan operasyon sırasında Irak güvenlik güçlerinin Irak’ın Ninova vilayetinde bugün gerçekleştirdiği görev sırasında kendilerine planlanan operasyon kapsamında danışmanlık yapan ve refakat eden bir Amerikalı asker hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada askerin ölümü ve gerçekleştirilen operasyon ile ilgili detaylara yer verilmedi.

ABD ve müttefiklerinden oluşan koalisyon güçleri 2014’ten bu yana Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı 'Özkararlılık Operasyonunu’ sürdürüyor. Bağdat’ın talebiyle Irak ordusuna destek sağlayan koalisyon güçleri, Suriye’deyse Şam’ın izni olmaksızın faaliyetlerini sürdürüyor.

Dün itibarıyla yayınlanan verilere göre her iki ülkede devam eden operasyonlar sırasında 17’si çatışmalarda olmak üzere 87 Amerikan asker ve sivil uzman hayatını kaybetti, 79 kişide yaralandı.