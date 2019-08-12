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04:57 12 Ağustos 2019
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    Yemen'de Birleşik Arap Emirliği (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi

    Yemen'de Güney Geçiş Konseyi koalisyonla çalışmaya hazır

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    Ortadoğu
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    Yemen'de Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle çalışmaya hazır olduklarını yineledi.

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
    © REUTERS / Faysal Omar
    BM'den Yemen'de çatışmalara son verilmesi ve diyalog çağrısı
    Konseye bağlı Aden Televizyon Kanalı'nda konuşan Zubeydi, İran'ın bölgedeki nüfuzunun genişlemesine karşı koalisyon güçleriyle birlikte mücadele vereceklerini ifade etti.

    Zubeydi, 5 yıldır süren savaş boyunca sahadaki varlığını kanıtlamış güçlü bir müttefik olarak koalisyonla hareket etmeye hazır olduklarını kaydetti.

    Suudi Arabistan'ın Yemenli taraflara yaptığı toplantı çağrısına icabet etmeye hazır olduğunu belirten Zubeydi, geçici başkent Aden'de yaşananları da talihsiz olaylar olarak niteledi ve konsey üyelerinin bu olaylar sırasında kendisini müdafaa etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

    Yemen
    © REUTERS / Stringer
    Yemen'de devrik lider Hadi ve BAE destekli güçler arasındaki çatışmalar yeniden başladı
    Zubeydi, diğer tarafı (meşru hükümet) Konsey liderlerine suikast düzenlemek ve güneylilerin haklı davasını tasfiye etmeye çalışmakla suçladı.

    NE OLMUŞTU?

    Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu önceki gün Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele geçirmişti.

    Yetkililer ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayından ayrıldığı bildirilmiş ve kentin kontrolü tamamen Hizam Emni güçlerine geçmişti.

    Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Sana'da Husiler'in kontrolündeki cezaevi merkezini vurdu
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı düşürdü
    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

    Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

     

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    Etiketler:
    Aden, Suudi Arabistan, Aydarus ez-Zubeydi, Yemen
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