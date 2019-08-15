Mansur Hadi hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'nin Aden'den çekilmesi talebi

Abdurrabu Mansur Hadi başkanlığındaki Yemen hükümetinin dışişleri bakanlığından, herhangi bir diyaloğa oturulmadan önce Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi'nin Aden'de kontrol altına aldığı bölgelerden çekilmesi gerektiği açıklaması yapıldı.

Abdurrabu Mansur Hadi başkanlığındaki Yemen hükümetinin dışişleri bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Aden'de gerçekleştirilen darbeye ilişkin toplantı çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Bakanlık, ancak herhangi bir diyaloğa oturulmadan önce Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu tarafından Güney Geçiş Konseyi'nin Aden'de kontrol ettiği noktalardan çekilmesini öngören açıklamaya uyulması gerektiğini kaydetti.

Suudi Arabistan yönetimi, geçici başkent Aden'deki taraflara acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni (Emniyet Kemeri) birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu cumartesi günü Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek, kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.