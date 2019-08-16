Suriye ordusu İdlib’deki 2 köyü daha teröristlerden aldı: Kurtarılan alanlar 7 kilometre kareye yakın

Suriye ordusunun bir tugay komutanı Sputnik’e açıklamalarında, İdlib’in güneyinde bulunan Madaya ve Tel el Arcahi köylerini teröristlerden geri aldıklarını söyledi. Köyleri geri alırken yapılan operasyonda çok sayıda askeri teçhizatı da ele geçirdiklerini belirtti.

Suriyeli komutan ayrıca, teröristlerden kurtardıkları yerlerin alan genişliğinin 7 kilometre kareye yakın olduğunu da kaydetti.

Suriye ordusunun İdlib’deki toprak kazanımları, bu bölge için için alınan ateşkes kararının sona erdirilmesini izliyor.

Suriye hükümeti bu ayın başında İdlib’de ateşkes ilan etmişti. Ancak Suriyeli yetkililer kısa bir süre sonra söz konusu ateşkes uygulamasının, militanların buna uymaması ve Türkiye’nin de Soçi Mutabakatı’nın şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle sona erdirildiğini açıklamıştı.