Suriye savunma sistemleri, Lübnan’ın hava sahasından fırlatılan bir roketi imha etti

Suriye devlet televizyonu, ülkenin hava savunma sistemlerinin dün gece Masyaf’a fırlatılan bir roketi kent üzerinde imha ettiğini duyurdu.

Devlet televizyonunun açıklamalarına yer verdiği askeri bir kaynak, ‘düşman roketinin Lübnan’nın kuzeyini içeren hava sahasından fırlatıldığını’ belirlediklerini söyledi ve roketin hedefine ulaşamadığını ekledi.

Roketin havada yok edilmesinin herhangi bir kayıp ya da zarara yol açıp açmadığı ise bilinmiyor.