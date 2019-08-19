Suriye medyası: Hükümet güçleri İdlib'in Han Şeyhun kasabasını kurtardı

Hükümete yakınlığıyla bilinen El Vatan gazetesinin aktardığına göre, Suriye hükümet güçleri, Kaide kolu Nusra'ya karşı taarruza geçtikleri İdlib vilayetinde stratejik Han Şeyhun kasabasının kontrolünü tamamen ele geçirdi.

İdlib’in güneyindeki Şam-Halep otoyolu, Nimr tepesi, Syriatel kulesi, Horş-Han ve Vadi el-Fath köylerinin kontrolü de Suriye ordusunun eline geçmiş durumda.

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılan Suriye görüşmelerinin ardından Beşar Esad hükümeti bu ayın başında İdlib’de ateşkes ilan etmişti.

Anlaşmanın başlıca maddesi, militanların ağır silahlarıyla birlikte İdlib’deki askersiz bölgeden 20 kilometre uzağa çekilmesiydi.

Ancak üç gün sonra Suriyeli yetkililer, militanların buna uymaması ve Suriye ordusunun Hama'nın kuzeyindeki mevzilerine saldırılar düzenlemesi nedeniyle ateşkesi sona erdirdiğini açıklamıştı.