Çavuşoğlu: Rus muhataplarımızla temasa geçtik

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* (Suriye İdlib'de 9 numaralı gözlem noktasında TSK konvoyuna saldırı) İdlib'de sukunetin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerimizi sürekli yapıyoruz. Burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejim askeri çözümü zorlamaya başladı. Rusların 'Oradan taciz geliyor' açıklaması doğru değil, menzil bakımından da uzak. Bu saldırıların burada ancak bir felakete yol açabileceğini anlatıyoruz, tüm dünyaya da bu konuda çağrıda bulunuyoruz.

* İdlib Suriye'nin geleceği bakımından önemlidir. Eğer bu saldırılar ya da çatışmalar durdurulmazsa sayın Cumhurbaşkanımız da ihtiyaç olduğu zaman Putin'le görüşüyor. Ruslarla her düzeyde temasımız var. Hem dünkü saldırı ile ilgili hem de İdlib'de genel bir ateşkesin tesis edilmesi ile ilgili temaslarımızı sürdürüyoruz. Çünkü misyonumuzun görevi 9'uncu gözlem noktamızın güvenliğini sağlamak. Burası Astana çerçevesinde yaptığımız mutabakat çerçevesinde kuruldu.

* Rus muhataplarımızla temasa geçtik.

* Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız.

* 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok.

* (ABD ile Suriye'de güvenli bölge anlaşması) Harekat merkezi için ABD'liler gelmeye başladı. Münbiç sürecine benzemesine izin vermeyiz. Anlaşamazsak bizim kendi planımız var.