SANA, Suriye ordusunun Morek'te kontrolü sağladığını duyurdu

Suriye resmi devlet ajansı SANA, ordunun Türkiye'nin gözlem noktalarından birinin yer aldığı Morek'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

İdlib vilayetindeki stratejik Han Şeyhun kasabasını ele geçirmesinin ardından ilerleyişini sürdüren Suriye ordusunun Morek’in yanı sıra Kefr Zita, Latmin, Latamina ve Merkaba gibi bölgelerde kontrolü sağladığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Ağustos’ta İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında Türk konvoyuna bir hava saldırısı düzenlendiği, bu saldırıda üç sivilin yaşamını yitirdiğini, 12 sivilin de yaralandığını duyurmuştu.