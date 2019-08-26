Iraklı aktivist: Ortadoğu’daki köle pazarında Ezidi bir kadının fiyatı 20 bin dolar

IŞİD’in kaçırdığı ve köle olarak kullandığı kadın ve çocukları kurtarmak için yürütülen çalışmaların başındaki isimlerden biri olan El Hansuri, aralarında 13 ve 14 yaşında iki genç kızın da bulunduğu 4 Ezidi kadının kısa bir süre önce İran’da bulunduğunu kaydetti.

El Hansuri, “İran’da birçok esir Ezidi kadın var, bunların çoğu kendilerini 2 yıl önce orada buldu. Fakat biz haklarında hiçbir şey bilmiyoruz. Bu kızlarla ilgili hikaye yeni ortaya çıktı. Bu hikayenin bu kadar üzücü olması, beyinlerinin tamamen yıkanmış olmasından kaynaklanıyor. Onlar İslam’ı seçti, kendi dillerini unuttu ve geçmişteki hayatlarını hatırlamakta zorlanıyor. 5 yıl önce, biri 8, diğeri 9 yaşındayken, çok küçükken kaçırılmışlar” dedi ve ekledi:

“Benimle temasa geçen kişi, çocuklardan her biri için 20 bin dolar talep etti. Şu anda bu kadar paramız yok. Bu davayı polise de aktarmak istemiyoruz, çünkü çocuklarının hayatları konusunda endişeliyiz.”