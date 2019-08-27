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14:41 27 Ağustos 2019
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    Ruhani 'Trump fotoğraf istiyorsa ancak photoshop ile mümkün' dedi ama İran ikna olmadı

    © AA /
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kendisiyle ‘doğru koşullarda görüşebileceğini’ söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’a “Eğer birisi fotoğraf çektirmek istiyorsa bu yalnızca photoshop ile mümkün” yanıtını verdi. Ancak Ruhani’nin bu çıkışına rağmen, bir görüşme ihtimali İran’da tepki yarattı.

    French President Emmanuel Macron shakes hands with U.S. President Donald Trump during a joint press conference at the end of the G7 summit in Biarritz, France, August 26, 2019. REUTERS/Philippe Wojazer
    © REUTERS / PHILIPPE WOJAZER
    Trump: Ruhani ile birkaç hafta içinde görüşmek bana gerçekçi geliyor
    ABD Başkanı Donald Trump’ın, "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim" diyerek açık kapı bırakmasını değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Görüşme istiyorsa İran’a yönelik yaptırımları kaldırmak zorunda” şartını koştu.

    Trump’ın amacının birlikte fotoğraf vermek olduğunu ima eden Ruhani, “Biz sorunları akılcı bir şekilde çözmekle ilgileniyoruz, fotoğraf çekmekle değil. Eğer birisi Hasan Ruhani ile fotoğraf çektirmek istiyorsa, bu mümkün değil, bu yalnızca photoshop ile mümkün” dedi.

    Ancak bu açıklama, İranlı siyasetçileri ve ülke basınını tatmin etmedi.

    ZARİF: TASAVVUR EDİLEMEZ

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ruhani-Trump görüşmesi için ‘tasavvur edilemez’ yorumunu yaptı.

    © REUTERS / REGIS DUVIGNAU
    Trump'tan sürpriz ziyaret yorumu: Zarif'i şahsen görmek istememiş
    Çin'deki resmi temasları sırasında İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Zarif, "Biarritz ziyaretimde söylemiştim, ABD, 5+1'e dönüp, nükleer anlaşmayı gerçekleştirene kadar İran Cumhurbaşkanı'yla (Ruhani) ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi tasavvur edilemez. Bu durumda bile ikili görüşme olmayacaktır" dedi.

    ABD’nin varılan anlaşmaları çiğnediğini vurgulayan Zarif, "Şu an olması gereken şey, (nükleer) anlaşmanın yerine getirilmesidir. Biz bu alanda ABD tarafından kayda değer bir işaret görmedik" ifadelerini kullandı.

    Zarif, pazar günü resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e giderken G7 zirvesinin düzenlendiği Fransa'nın Biarritz kasabasına sürpriz ziyarette bulunmuştu.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Trump ile Ruhani'nin görüşmeleriyle ilgili hazırlık yaptıklarına dair açıklamaları düşünüldüğünde bu ziyaret daha detaylı değerlendirilmişti.

    BASINDAN ‘FOTO DİPLOMASİ’ TEPKİSİ

    Hasan Ruhani
    © AA / Sefa Karacan
    Ruhani: ABD yaptırımları insanlık suçu
    Öte yandan Hasan Ruhani’ye tepki Zarif’le de sınırlı kalmadı.

    İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Cevan gazetesi ile yarı resmi Mehr haber ajansı da Ruhani’yi eleştirdi.

    ‘Foto diplomasi İran'ı kalkındırmaz Sayın Ruhani’ manşetini atan Cevan, haberinde şu ifadelere yer erdi; “Ruhani ve Macron birbirlerine Trump ile görüşme şartlarının hazır olduğuna ve görüşmenin İran'ı kalkındıracağına ilişkin mesaj ve cevap gönderiyordu. Trump da 'zengin İran' vaadinde bulundu ancak ABD'nin İran'a bir şey vermeyeceğini de vurguladı. Ruhani de bunu İran'ın kalkınmasını sağlayacak görüşme olarak tabir etti.”

    Mehr ise, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in dört ay önce yaptığı açıklamada Trump yönetimiyle müzakerelere kesin bir dille karşı çıktığını hatırlattı.

    Etiketler:
    Yaptırım, Emmanuel Macron, Mehr, Tepki, Görüşme, photoshop, Muhammed Cevad Zarif, Hasan Ruhani, Donald Trump, ABD, İran
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