Ruhani 'Trump fotoğraf istiyorsa ancak photoshop ile mümkün' dedi ama İran ikna olmadı

Trump’ın amacının birlikte fotoğraf vermek olduğunu ima eden Ruhani, “Biz sorunları akılcı bir şekilde çözmekle ilgileniyoruz, fotoğraf çekmekle değil. Eğer birisi Hasan Ruhani ile fotoğraf çektirmek istiyorsa, bu mümkün değil, bu yalnızca photoshop ile mümkün” dedi.
Ancak bu açıklama, İranlı siyasetçileri ve ülke basınını tatmin etmedi.
ZARİF: TASAVVUR EDİLEMEZ
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ruhani-Trump görüşmesi için ‘tasavvur edilemez’ yorumunu yaptı.
ABD’nin varılan anlaşmaları çiğnediğini vurgulayan Zarif, "Şu an olması gereken şey, (nükleer) anlaşmanın yerine getirilmesidir. Biz bu alanda ABD tarafından kayda değer bir işaret görmedik" ifadelerini kullandı.
Zarif, pazar günü resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e giderken G7 zirvesinin düzenlendiği Fransa'nın Biarritz kasabasına sürpriz ziyarette bulunmuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Trump ile Ruhani'nin görüşmeleriyle ilgili hazırlık yaptıklarına dair açıklamaları düşünüldüğünde bu ziyaret daha detaylı değerlendirilmişti.
BASINDAN ‘FOTO DİPLOMASİ’ TEPKİSİ
İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Cevan gazetesi ile yarı resmi Mehr haber ajansı da Ruhani’yi eleştirdi.
‘Foto diplomasi İran'ı kalkındırmaz Sayın Ruhani’ manşetini atan Cevan, haberinde şu ifadelere yer erdi; “Ruhani ve Macron birbirlerine Trump ile görüşme şartlarının hazır olduğuna ve görüşmenin İran'ı kalkındıracağına ilişkin mesaj ve cevap gönderiyordu. Trump da 'zengin İran' vaadinde bulundu ancak ABD'nin İran'a bir şey vermeyeceğini de vurguladı. Ruhani de bunu İran'ın kalkınmasını sağlayacak görüşme olarak tabir etti.”
Mehr ise, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in dört ay önce yaptığı açıklamada Trump yönetimiyle müzakerelere kesin bir dille karşı çıktığını hatırlattı.
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