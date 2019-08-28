ABD, 'Ortadoğu barış planını' İsrail seçimlerinden önce açıklamayacak

ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış planını (ya da bunun bölümlerini) İsrail'deki seçimlerden önce yayımlamamaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Başkan Donald Trump, pazartesi yaptığı açıklamada, planı İsrail seçimlerinden önce yayımlayabileceklerini belirtmişti.

We have decided that we will not be releasing the peace vision (or parts of it) prior to the Israeli election. — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) August 28, 2019

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