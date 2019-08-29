Türk tırları 12 gündür Suudi Arabistan'da bekletiliyor

Rutin kontrollerin ardından limanın yanında bulunan ve etrafı tel örgülerle çevrili boş sahaya yönlendirildiklerini aktaran şoförler, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin bekletildikleri bu sahada ikinci haftalarını doldurmak üzere olduklarını söyledi.
‘TÜRK YETKİLİLERLE İRTİBAT HALİNDEYİZ’
Yüksek nem oranıyla birlikte havanın aşırı sıcak olması nedeniyle birkaç kişinin rahatsızlık geçirdiğini vurgulayan şoförler, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu yetkililerinin kendileriyle irtibat halinde olduğunu kaydetti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Duba Limanı'nda bekletilen Türk tırlarının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etmiş, Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.
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