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17:59 01 Eylül 2019
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    Suudi Arabistan'dan Yemen'de hapishaneye saldırı: 100'den fazla ölü

    © REUTERS / MOHAMED AL-SAYAGHI
    Ortadoğu
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    Yemen'nin Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu, hapishane niteliğindeki bir binaya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, 100'den fazla kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

    Yemen'in Aden şehrinde saldırı
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    'BAE hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısı 300'den fazla'
    Kızılhaç Örgütü'nün bildirdiğine göre Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'nin Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu, hapishane niteliğindeki bir binaya düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 100'ü geçti.

    Husi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon yeni hicri yılı Zamar'da mahkumları hedef alan korkunç bir katliamla başlattı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 50'den fazla kişi öldü, 100 kişi yaralandı" ifadelerini kullanmıştı

    Husilere bağlı Mahkum İşleri Ulusal Komitesi Müdürü Abdulkadir el-Murtada ise Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının Zamar kentinde Husilerin kontrolündeki hapishaneyi hedef aldığını belirterek, kurtarma ekiplerinin saldırıların yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşamadığını kaydetti.

    'BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR'

    Görgü tanıkları, saldırılarda yaralananların birçoğunun Husilere ait araç ve ambulanslarla hastanelere taşındığını ancak hapishanede alıkonulanlardan bir kısmının ise hala binanın altında mahsur olduğu bilgisini verdi.

    Secretary of State Mike Pompeo answers a question during a news conference on Tuesday, March 26, 2019, at the Department of State in Washington
    © AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
    Pompeo'dan Yemen açıklaması: Suudilere verdiğimiz destek Amerika’nın çıkarları için en uygun olanı

    Husiler, olayla ilgili Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) suçlayarak, uluslararası ve yerel kuruluşları olayı yakından takip etmeye çağırdı. 

    Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin perşembe günü geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı. 

    Söz konusu gelişmelere ilişkin saldırıyı doğrulayan BAE tarafından yapılan açıklamada, Aden Havalimanındaki Arap koalisyon güçlerine karşı düzenlenen terör saldırısına cevap olarak ülkenin güneyinde silahlı terörist gruba saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

    Etiketler:
    Hava saldırısı, Husiler, Suudi Arabistan, Yemen
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