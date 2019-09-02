Lavrov: Batılı ülkeler, Suriye Anayasa Komitesi'nin 2018'in sonunda kurulmasını engelledi

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde konuşan Lavrov, "Eğer Batılı meslektaşlarımız çözüm konusunda daha sorumlu hareket etselerdi, Suriye Anayasa Komitesi geçen yılın sonunda veya bu yılın başında çalışmalarına başlardı" dedi.

Lavrov, garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın oluşturulan tüm yapay engellere rağmen herkesi memnun eden komite üyelerini bulmak için elinde geleni yaptığının altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "1-2 kişinin adı üzerinde mutabakat sağlanması gerekli. Gerçeği söylemek gerekirse, Komitedeki kararların oybirliği ya da oybirliğinin sağlanamadığı durumlarda yüzde 75 çoğunlukla alınacağı düşünüldüğünde, 1-2 isme takılıp kalmak çok gülünç" diye ekledi.

Suriye Anayasa Komitesi kurma kararı, Ocak 2018'de Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Uzlaşı Kongresi'nde alınmıştı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Komitenin eylül sonuna kadar kurulmasının beklendiğini söylemişti.