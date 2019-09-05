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    Hasan Nasrallah

    İsrail ordusundan Hizbullah liderine 'sevgilerle': '31 Ağustos'taki yaş gününü unutmadık' videosu

    © AFP 2019 / STR
    Ortadoğu
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    İlk kez sınırda Hizbullah operasyonuna uğrayan İsrail ordusu Nasrallah'a alışılmadık şekilde yanıt göndermeyi tercih etti. Hizbullah liderini "31 Ağustos'taki yaş gününü unutmadık" diyen bir propaganda videosuyla trolleyen İsrail ordusu, Nasrallah, Süleymani ve Esad arasında füzelerle ilgili hayali bir sohbete yer verdi.

    İsrail ordusunun Ortadoğu haritası
    © Fotoğraf : Twitter
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    İsrail'in iki silahlı insansız hava aracının Beyrut'un güneyinde saldırı hazırlığında yakalanmasına Lübnan direniş örgütü Hizbullah'ın İsrail sınırında İsrail ordusuna operasyonla karşılık vermesi sonrası, alışılmadık bir şey oldu. 

    Misilleme gösterisi olarak mavi hatta top ateşi açmasının ardından Lübnan sınırından çekildiği gözlenen İsrail ordusu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı sosyal medyada trolledi. 

    İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Twitter hesabından kısa bir animasyon video paylaşılarak Hizbullah Genel Sekreteri'ne "31 Ağustos'taki yaş gününü unutmadık" mesajı gönderildi. 

    Eksen
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    3 Eylül'de yayımlanan "Cumartesi Hizbullah lideri Hassan Nasrallah'ın yaş günüydü ve o kimsenin bunu hatırlamadığını sanıyordu... Merak etme, biz hatırladık" yazısıyla duyurulan videoda hayali bir WhatsApp sohbeti yer alıyor:

    'DOĞUM GÜNÜMÜ UNUTTUNUZ'

    Hasan Nasrallah Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani gibi isimlerin bulunduğu arkadaş listesinden isimler seçerek "Doğum günümü unuttunuz" başlıklı bir sohbet grubu kuruyor. Tabii kendisini de Hizbullah bayrağı çekilmiş füze fotoğrafıyla simgeliyor

    Lübnan Başbakanı Saad el Hariri
    © AFP 2019 / JOSEPH EID
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    SÜLEYMANİ: HEDİYELER YOLDA

    Kasım Süleymani, "Unutmadık, sadece haftasonu biraz fazla meşguldük. Merak etme, Nasrallah, İran'ın hediyeleri yolda" diyor. 

    ESAD: NİYE EN İYİLER HEP HİZBULLAH'A

    Beşar Esad "Niye en iyi oyuncaklar hep Hizbullah'a gidiyor" diye araya giriyor. 

    "Başını dik tut, tekfirilerin seni indirmesine izin verme" diye devam eden İranlı komutan, "Bütün hafta kutlayacağız" yazan bir parti GIF'i paylaşıyor. 

    Hasan Nasrallah
    © AP Photo / Bilal Hussein
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    'SIĞINAK OĞLANI'

    Suriye lideri de "Nice yıllara sığınak oğlanı" diye teyit ediyor.

    İsrail 17 Eylül erken seçimi için geri sayıma geçmişken Hizbullah'la gerilimi tırmandıran İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, pazartesi günü Nasrallah'dan 'Beyrut'taki sığınakta saklanan adam' diye söz etmişti. 

    Hizbullah lideri "Teşekkürler oğlanlar, sizin dostluğunuz benim için bütün bir bölge demek" karşılığını verirken, Süleymani "Bu işte hep birlikteyiz" diyerek ekliyor: "Maalesef sana yolladığımız hediyelerden bazısı Lübnan'a varamıyor."

    © AFP 2019 / Mahmoud Zayyat
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    'HANGİ FÜZEYİ GÖNDERDİNİZ?'

    Bu sözlerle İran'dan Hizbullah'a silah sevkiyatının İsrail saldırısına uğradığı ima edilirken, Esad "Benim hatam, nerede sınırlarımın eski hali" diye hayıflanıyor. 

    Nasrallahi "Oooooooooooo, hediye bayılırım" GİF'ine, Süleymani'nin "En sevdiğin hediyelerden bazılarını gönderdik" diye yanıt vermesi üzerine, çeşit çeşit İran füzelerinin fotoğrafları eşliğinde "Hangisi" diye soruyor.

    'SİZSİZ HİÇ OLURUZ'

    İsrail ordusu
    © AA / Arşiv
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    "Yoksa hassas güdümlü füze mi, en çok istediğim hediye mi" diye ısrar eden Nasrallah, "Silah arkadaşlarım, şükran size, hediyeler için teşekkürler. Hizbullah sizsiz bir hiç olurdu" vurgusu yapıyor.

    Bu hayali sohbetin ardından İsrail ordusunun "İran'ın Lübnan'da Hizbullah'ı silahlandırmayı durdurması lazım" ve "Lübnan halkı bir hediyeyi hak ediyor, o da Hizbullah'tan kurtulmak" sloganları çıkıyor. 

    'HASSAS GÜDÜMLÜ FÜZELERE SAHİP İLK TERÖR ÖRGÜTÜ OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

    IDF, diğer paylaşımlarında da "İran, vekili Hizbullah'ı dünyanın hassas güdümlü füzelere sahip ilk terör grubuna çevirmeye çalışıyor. Biz buna izin vermeyeceğiz" mesajını vurgularken "İsrail istihbaratı Nasrallah'ın yalanlarından büyüktür" başlıklı propaganda videosunu da ihmal etmedi.

    ​Troll videoya sosyal medyadan farklı tepkiler geldi. Bazısı İsrail ordusunun 'üst düzey troll becerisini' överken bazısı da "IDF hesabını bir çocuk mu yönetiyor" diye alay etti. 

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