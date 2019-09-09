Hizbullah: İsrail'e ait bir drone'u düşürdük

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e ait bir drone'un düşürüldüğü ve ele geçirildiği belirtildi.

Lübnan Al-Manar televizyonu tarafından aktarılan habere göre, Hizbullah, Lübnan sınırında İsrail'e ait bir drone'un vurulduğunu açıkladı.

Hizbullah ayrıca, vurdukları drone'un ellerinde olduğunu da belirtti.