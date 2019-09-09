Hizbullah: İsrail'e ait bir drone'u düşürdük

Lübnan Al-Manar televizyonu tarafından aktarılan habere göre, Hizbullah, Lübnan sınırında İsrail'e ait bir drone'un vurulduğunu açıkladı.
Hizbullah ayrıca, vurdukları drone'un ellerinde olduğunu da belirtti.
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e ait bir drone'un düşürüldüğü ve ele geçirildiği belirtildi.
Lübnan Al-Manar televizyonu tarafından aktarılan habere göre, Hizbullah, Lübnan sınırında İsrail'e ait bir drone'un vurulduğunu açıkladı.
Hizbullah ayrıca, vurdukları drone'un ellerinde olduğunu da belirtti.
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