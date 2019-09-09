HDP heyeti Irak Cumhurbaşkanı Salih'le görüştü

HDP heyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ziyareti kapsamında bugün Irak Cumhurbaşkanı Dr. Berhem Salih ile bir araya geldi. Görüşmede Kürt sorununun çözümü ve bölgesel sorunlar üzerinde durulduğu belirtiliyor.

7 Eylül'de IKBY'ye giden ve HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığında, DTK Eş Başkanı ve HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Grup Başkanvekili ve HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü ve Batman Milletvekili Feleknas Uca ve Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer’den oluşan heyet Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ziyaretine devam ediyor.

Heyet bugün Süleymaniye’de Irak Cumhurbaşkanı Dr. Berhem Salih ile bir araya geldi.

Eş Genel Başkanımız Sezai Temelli başkanlığındaki heyetimiz, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ziyareti kapsamında Süleymaniye’de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. https://t.co/Yc1DioFAGJ pic.twitter.com/OfCQRHi4Bd — HDP (@HDPgenelmerkezi) September 9, 2019

‘KÜRT SORUNUN ÇÖZÜMÜ, ULUSAL BİRLİK GİBİ TEMEL KONULAR ELE ALINDI’

​HDP tarafından yapılam açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Berhem Salih, Eş Genel Başkanımız ve heyetimizi 'Sizleri babamın Süleymaniye’deki evinde karşılamak istedim. Süleymaniye’deki bütün görüşmelerimi bu evde yapıyorum. Ziyaretinizden mutluluk duydum. Hoş geldiniz' sözleriyle karşıladı. Basına kapalı yapılan görüşmede bölgesel sorunlar başta olmak üzere, Kürt sorunun çözümü, ulusal birlik gibi temel konular ele alındı."

HDP heyetinin Salih'le görüşmenin ardından Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Değişim Hareketi (Goran) yetkilileri ve bazı sivil toplum örgütleri ile görüşmesi bekleniyor.