Trump'ı etiketleyen Zarif: Netanyahu'nun ABD'yi Afganistan bataklığına itenlerden biri olduğunu biliyor muydun?

Zarif, İran'ın gizli bir tesiste nükleer silah geliştirdiğini iddia eden Netanyahu'ya Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ı etiketlediği mesajlarla cevap verdi.

Netanyahu'nun 2002'de ABD Kongresinde yaptığı ve ABD'nin Afganistan işgaline övgüde bulunarak, Irak'ın da işgal edilmesini istediği konuşmanın görüntülerini paylaşan Zarif, "Donald Trump, Netanyahu'nun ABD'yi Afganistan bataklığına itenlerden biri olduğunu biliyor muydun? Senin kaçıp kurtulamadığın bataklık. 1986'dan beri 'son Amerikan askerine kadar savaşın' onun sloganı oldu" ifadelerini kullandı.

Did you know, @realdonaldtrump, that Netanyahu was also instrumental in pushing the US into the Afghanistan quagmire? The same one that you now cannot get out of?



His motto since 1986: Fight to the last American soldier.



Just watch this clip: pic.twitter.com/PpOFpccTGY — Javad Zarif (@JZarif) September 10, 2019

İsrail'in kendi nükleer cephaneliğine işaret ederek Netanyahu'yu "yalancı çoban" olarak niteleyen Zarif, "Asıl nükleer silahların sahibi yalancı çoban İran'ın sözde yıkılmış tesisinden bahsediyor. O ve B Takımı, (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un başını çektiği şahinler) sadece savaş istiyor. Masumların kanı ve 7 trilyon dolar onlar için önemsiz" diye yazdı.

Irak savaşının olumlu etkileri olacağına ilişkin garantiler veren Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasına atıf yapan Zarif, "Onun 2002'de olumlu yankılar için verdiği 'garantileri' hatırlayın. Netanyahu bu kez kesinlikle kenarda izleyen tarafta olmayacak" diyerek İran'a karşı bir savaşta İsrail'in de hedef olacağı uyarısında bulundu.

Zarif, mesajlarında, İsrail'in Dimona nükleer santralinin ifşa edildiği 1986 yılına ait "İsrail’in nükleer cephaneliğinin sırları" başlıklı eski bir gazete haberinin ekran görüntüsünü de paylaştı.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Orta Doğu'daki savaşlar için 7 trilyon dolar para harcadığını ancak bir sonuç alınamadığını söylemişti. ​

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün yaptığı konuşmada, İran’ın Abade şehrinde gizli bir tesiste nükleer silah geliştirdiğini ancak açığa çıkarıldığını öğrendikten sonra tesisi tahrip ettiğini öne sürmüştü.