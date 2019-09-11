IKBY: Irak hükümeti bize 80 milyar dolar borçlu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil, Irak'ın kendilerine 80 milyar dolar borçlu olduğunu söyledi.

Adil, Erbil'de bakanlar kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında, Erbil-Bağdat hattındaki sorunlar ile nüfus sayımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Erbil yönetiminin, sorunsuz şekilde aylık 250 bin varil petrol gelirini Bağdat'a teslim ettiğinin altını çizen Adil, "Buna karşın aramızdaki mali sorunların çözülmesi gerekir. Eldeki belgelere göre, Irak hükümetinin bize 80 milyar dolar borcu var" diye konuştu.

Adil, Bağdat ile çözülmesi gereken başka meselelerin de olduğunu ancak en önemli sorunların başında bütçe konusunun geldiğini vurguladı. Irak'ta 22 yıldan sonra gelecek yıl yapılması planlanan nüfus sayımına ilişkin bir komisyon oluşturduklarını ifade eden Adil, "Sayım konusunda Irak Anayasası'nın 140. maddesinin uygulamasını istiyoruz. IKBY, anayasal hak tartışmaları hariç tüm konularda Bağdat ile anlaşma niyetinde." dedi.

TARTIŞMALI 140.MADDE

Irak Anayasası'nda Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin statüsüyle ilgili olan 140. madde, üç aşamadan oluşuyor. Buna göre, önce Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde (Diyala, Musul ve Salahaddin) eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin dönemi ve 2003 sonrası yaşanan demografik değişiklik durumu normalleştirilecek, ardından nüfus sayımı yapılacak ve daha sonra bu bölgelerin merkezi yönetime mi yoksa IKBY'ye mi bağlanmasına karar verilmesi için referanduma gidilecek.

Anayasaya göre tüm bunların Aralık 2007'ye kadar gerçekleştirilmesi gerekiyordu.