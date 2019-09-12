Türkiye ile ABD'den Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak helikopter uçuşu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında dördüncü ortak helikopter uçuşunu tamamladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter ilçedeki havalandığı bölgeye geri dönerken ABD unsurlarına ait 2 helikopter ise Suriye tarafında kaldı.
Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi.
TSK ve ABD unsurları daha önce 3 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.
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