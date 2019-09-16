Netanyahu yine 'ilhak kartını' oynadı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yeniden seçilmesi halinde Batı Şeria'da yer alan El Halil'in bir kısmını ve Yahudi yerleşimlerin olduğu bu bölgedeki Kiryat Arba'nın ilhak edileceğini söyledi.

Bu yıl ikinci kez yapılacak erken genel seçimlerden bir gün önce sağ seçmenin oyunu kazanmak için ‘ilhak vaadi’nde bulundu.

İsrail Ordu Radyosu tarafından aktarılan açıklamalarında Netanyahu, seçimi kazanıp koalisyon hükümeti kurması halinde El Halil'in bir kısmı ve Kiryat Arba'nın ilhak edileceğini belirtti.

Netanyahu, 4 Eylül'de El Halil'e gitmiş ve "Buradan kimseyi (Yahudi yerleşimcileri) çıkarmayacağız. El Halil'in yabancısı değiliz ve burada sonsuza kadar var olacağız" demişti.

El Halil'deki Eski Şehir bölgesinde 400 kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşimciler, 1500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

Başbakanlık koltuğunu korumak isteyen Netanyahu geçen hafta da “Kazanırsam Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak edeceğim” demişti.