‘Putin’in Kur’an alıntısı, Türkiye ve Suriye’ye aralarındaki ihtilafları aşmaları için yapılan bir çağrı’

Rus uzman Boris Dolgov, Ankara’daki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında Rusya lideri Vladimir Putin’in Kur’an-ı Kerim’den alıntı yapmasının Ortadoğu bölgesindeki tüm ülkeler için dünyaya yapılan bir çağrı olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'da dün yapılan Üçlü Suriye Zirvesi sonrası kameralar karşısına geçerek, Yemen'de bir insani trajedinin yaşandığını ve ülke olarak yardıma hazır olduklarını belirtti. Kuran-ı Kerim'e atıfta bulunan Putin, şu ayeti hatırlattı:

"Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, o kalplerinizi birleştirmişti? İşte o'nun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz."

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi kıdemli uzmanı Boris Dolgov, Sputnik’e demecinde Putin’in Kur’an-ı Kerim’den alıntı yapmasının Ortadoğu bölgesindeki tüm ülkeler için dünyaya yapılan bir çağrı olduğunu söyledi:

“Rusya Devlet Başkanı’nın Kur’an’dan kalplerin birleşmesinden, Allah’ın üzerindeki nimetinden ve kardeş olunmasından bahsedildiği ayete atıfta bulunması gerçekten dünyaya, Ortadoğu’daki çatışmalarda yer olan tüm taraflar arasında barışmaya yönelik yapılan önemli bir çağrı. Sadece Suriye’deki çatışma değil, aynı zamanda Basra Körfezi’nde, Suudi Arabistan ve İran arasındaki çatışmalar ve onlara şöyle ya da böyle çekilmiş olan tüm ülkeler söz konusu. Rusya tarafından bu çağrının, Suriye’deki çatışmaların başında da, Ortadoğu’daki ihtilaf ile ilgili olarak ta defalarca yapıldığını söylemek gerekir. Rusya’nın politikası, barış çağrısında bulunmak, istikrarın sağlanması ve ihtilafların üstesinden gelinmesi için elinden gelen her şeyi yapmak. Bu çağrı, ihtilafların barışçıl yollardan çözülmesi gerektiğine dair bir işarettir. Bu özellikle Suriye’yi ilgilendiriyor. Aynı zamanda Yemen’deki durumu, Suudi Arabistan-İran zıtlaşmasını da kapsıyor.”

Rus uzman, en önemli konu olarak uluslararası arenada birçok ülkenin Putin’in bu çağrısına kulak vermiş olmasına dikkat çekti: “Bu çağrıya ne derece kulak verilebileceği ise farklı bir konu. Burada ülke liderlerine yapılan bir çağrı var, bu liderler kendi çıkarlarını ne derece aşabilecek, bir takım hırslı planlardan hangi ölçüde vazgeçerek ihtilafları barışçıl yollardan çözebilecek.”

Suriye’deki çözüm sürecini örnek veren Dolgov, şöyle konuştu:

“Suriye’deki çatışmanın sadece siyasi yollardan çözülmesinin mümkün olduğu birçok kez açıklanmıştı. Ancak maalesef ihtilaf devam ediyor ve içinde yer alan tüm ülkelerin kendi çıkarları bulunuyor.”

Rus uzman, Vladimir Putin’in Ankara’da kullandığı ifadelerinin aynı zamanda ‘Türkiye’ye, Suriye yönetimine ve İran’a, aralarındaki ihtilafları aşmaları için yapılan bir çağrı’ olduğunu da sözlerine ekledi.