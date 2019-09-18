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13:31 18 Eylül 2019
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    Ruhani'den Suudilere: Hastane, okul ya da pazar yeri vurmadılar ki rahatsız olasınız

    © AP Photo /
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıya destek vererek, "Hastane, okul ya da Sana'da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olasınız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular " dedi.

    Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerine düzenlenen saldırı ve bu konuda İran'ın suçlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    ‘BÖLGEDEKİ DÜŞMANLAR SAVAŞI SONA ERDİRMELİ’

    Yemen
    © REUTERS / Naif Rahma
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    Bölgede çatışma istemediklerini ancak çatışmayı başlatanın kim olduğunun da görülmesi gerektiğini söyleyen Ruhani, Saudi Aramco'ya yönelik saldırıya işaret ederek, "Hastane, okul ya da Sana'da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olasınız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular. Bölgedeki düşmanlar bu uyarıdan ders almalı ve halkın huzur içinde yaşaması için savaşı sona erdirmeli" ifadelerini kullandı.

    Savaşı başlatan tarafın Yemenliler olmadığını aksine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD, bazı Avrupa ülkeleri ve İsrail'in bölgede savaş başlatarak bu ülkeyi harabeye çevirdiğini savunan Ruhani, şunları kaydetti:

    ‘SUUDİ ARABİSTAN SİLAH ALDIĞINI İTİRAF ETTİĞİNDE 'KİMSE KONUŞMAMALI' DİYORLAR’

    Yemen'de yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşayan bir çocuk
    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    "Onlar Yemenlileri öldürdüğünde, bölgeye silah ve mühimmat yığdıklarında ve Suudi Arabistan ABD'den 400 milyar dolarlık silah aldığını itiraf ettiğinde 'kimse konuşmamalı' diyorlar ancak Yemen halkı buna refleks gösterdiğinde rahatsız oluyorlar."

    ‘ANKARA'DAKİ ÜÇLÜ ZİRVE BARIŞ İÇİN KOLLEKTİF BİR ÇABANIN GÖSTERGESİ’

    Bazı bölge ülkeleri güvenlik ve barış için çaba gösterirken diğer ülkelerin ise savaş kışkırtıcılığı yaptığını ifade eden Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılan "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"yle ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

    "Bu toplantıda başta Suriye olmak üzere bölgede barış ve istikrarın sağlanması, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi ve halkın normal yaşamını sürdürebilmesi için gereken şartların oluşturulması hedeflenmiştir ki bu da bölgede huzur ve barış için kollektif bir çabanın göstergesidir."

    Ruhani ayrıca Türkiye ve Rusya liderleriyle çok iyi görüşmeler yaptıklarını ve son aylarda artan ilişkiler ile iş birliğini ele aldıklarını aktardı.

    ‘MAKSİMUM BASKIYLA MÜZAKERE İMKANSIZ’

    Suudi Arabistan'ın Yemen'in Sada bölgesine düzenlediği hava saldırısında hedef alınan okul otobüsünde yaralanan çocuklar
    © REUTERS / Naif Rahma
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    ABD yaptırımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ruhani, hiçbir devletin maksimum baskı altında müzakereye hazır olmayacağını vurguladı.

    Ruhani,  ABD'nin yaptırım politikalarıyla hedefine ulaşamayacağını savunarak, şunları söyledi:

    "ABD makamlarına buradan maksimum baskıyla müzakerenin imkansız olduğunu bir kez daha ilan ediyorum. Eğer doğru söylüyorsanız ve müzakere istiyorsanız İran'a yönelik tüm yaptırımlar durmalıdır. Belki de ABD'li yetkililer gerçekten pişman olmuştur ve iyi niyet taşıyordur. Gerçek tövbe için samimiyetlerini göstermeli ve İran'a yönelik baskıları kaldırmalılar."

    Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlenmişti.

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    Etiketler:
    Yaptırım, Suriye, Rusya, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Yemen, Avrupa, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Tahran, Saudi Aramco, Husiler, Suudi Arabistan, İran
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