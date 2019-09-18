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15:02 18 Eylül 2019
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    Rossiyskaya Gazeta: ABD, İdlib'deki 'adamlarını' tahliye etmeye başladı

    © AFP 2019 / Anas Al-dyab
    Ortadoğu
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    Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta, ABD'nin İdlib'den askeri danışmanlarını, istihbarat üyelerini ve kendi kontrolündeki militanları tahliye etmeye başladığını yazdı. Gazeteye göre Irak ve Ürdün'deki militanlar terör saldırıları düzenlemek amacıyla Suriye'nin güneyine geçiş yapabilir.

    Suriye ordusu - Han Şeyhun - İdlib
    © AFP 2019 /
    Rusya: ABD, Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan İdlib'e saldırdı
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle yaptığı üçlü zirvede İdlib'in temizlenmesi için ek önlemler alınacağının açıklanmasının ardından Rossiyskaya Gazeta, önemli bir habere sayfalarında yer verdi.

    Gazetenin edindiği bilgiye göre İdlib'in Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne geçmesinden endişe eden ABD, bu bölgedeki askeri danışmanlarını, istihbarat üyelerini ve kendi kontrolündeki militanları tahliye etmeye başladı.

    Yaklaşık 200 kişiden oluştuğu belirtilen militanların El Nusra Cephesi ve Türkistan İslam Partisi üyeleri olduğu ifade ediliyor.

    'ABD HAVA SALDIRILARIYLA EŞLİK EDECEK'

    ABD, 'kendi adamlarının' tahliyesinin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için 31 Ağustos'ta İdlib'de düzenlediği 'koruma operasyonlarını' yeniden düzenlemeyi planlıyor. ABD, 31 Ağustos'ta, Suriye ordusunun tek taraflı ateşkes ilanını müteakip İdlib'in Maaret-Misrin ve Kafer-Haya yerleşimlerine hava saldırısı düzenlemiş ve çok sayıda sivilin ölümüne yol açmıştı. Washington, saldırı hakkında Rusya ve Türkiye'yi önceden bilgilendirmemişti.

    © AFP 2019 / Anas Al-dyab
    ABD’den İdlib’e hava saldırısı
    'IRAK VE ÜRDÜN'DEKİ MİLİTANLAR SURİYE'YE İNTİKAL EDEBİLİR'

    Rossiyskaya Gazeta muhabirlerinin elde ettiği bir başka bilgiye göre Irak ve Ürdün'de bulunan ABD'nin kontrolündeki sabotaj grupları yakın gelecekte Suriye güney ve güneydoğu bölgelerine intikal edebilir. 

    Militan grupların amacının Suriye'de saldırılar düzenleyerek Şam yönetiminin İdlib'i özgürleştirme ve diğer bölgelerdeki terörle mücadele faaliyetlerini sekteye uğratmak olduğu belirtiliyor.

    Etiketler:
    Ürdün, Irak, militan, istihbarat, İdlib, ABD
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