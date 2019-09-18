Rossiyskaya Gazeta: ABD, İdlib'deki 'adamlarını' tahliye etmeye başladı

Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta, ABD'nin İdlib'den askeri danışmanlarını, istihbarat üyelerini ve kendi kontrolündeki militanları tahliye etmeye başladığını yazdı. Gazeteye göre Irak ve Ürdün'deki militanlar terör saldırıları düzenlemek amacıyla Suriye'nin güneyine geçiş yapabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle yaptığı üçlü zirvede İdlib'in temizlenmesi için ek önlemler alınacağının açıklanmasının ardından Rossiyskaya Gazeta, önemli bir habere sayfalarında yer verdi.

Gazetenin edindiği bilgiye göre İdlib'in Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne geçmesinden endişe eden ABD, bu bölgedeki askeri danışmanlarını, istihbarat üyelerini ve kendi kontrolündeki militanları tahliye etmeye başladı.

Yaklaşık 200 kişiden oluştuğu belirtilen militanların El Nusra Cephesi ve Türkistan İslam Partisi üyeleri olduğu ifade ediliyor.

'ABD HAVA SALDIRILARIYLA EŞLİK EDECEK'

ABD, 'kendi adamlarının' tahliyesinin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için 31 Ağustos'ta İdlib'de düzenlediği 'koruma operasyonlarını' yeniden düzenlemeyi planlıyor. ABD, 31 Ağustos'ta, Suriye ordusunun tek taraflı ateşkes ilanını müteakip İdlib'in Maaret-Misrin ve Kafer-Haya yerleşimlerine hava saldırısı düzenlemiş ve çok sayıda sivilin ölümüne yol açmıştı. Washington, saldırı hakkında Rusya ve Türkiye'yi önceden bilgilendirmemişti.

Rossiyskaya Gazeta muhabirlerinin elde ettiği bir başka bilgiye göre Irak ve Ürdün'de bulunan ABD'nin kontrolündeki sabotaj grupları yakın gelecekte Suriye güney ve güneydoğu bölgelerine intikal edebilir.

Militan grupların amacının Suriye'de saldırılar düzenleyerek Şam yönetiminin İdlib'i özgürleştirme ve diğer bölgelerdeki terörle mücadele faaliyetlerini sekteye uğratmak olduğu belirtiliyor.