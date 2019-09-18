Rossiyskaya Gazeta: ABD, İdlib'deki 'adamlarını' tahliye etmeye başladı

Gazetenin edindiği bilgiye göre İdlib'in Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne geçmesinden endişe eden ABD, bu bölgedeki askeri danışmanlarını, istihbarat üyelerini ve kendi kontrolündeki militanları tahliye etmeye başladı.
Yaklaşık 200 kişiden oluştuğu belirtilen militanların El Nusra Cephesi ve Türkistan İslam Partisi üyeleri olduğu ifade ediliyor.
'ABD HAVA SALDIRILARIYLA EŞLİK EDECEK'
ABD, 'kendi adamlarının' tahliyesinin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için 31 Ağustos'ta İdlib'de düzenlediği 'koruma operasyonlarını' yeniden düzenlemeyi planlıyor. ABD, 31 Ağustos'ta, Suriye ordusunun tek taraflı ateşkes ilanını müteakip İdlib'in Maaret-Misrin ve Kafer-Haya yerleşimlerine hava saldırısı düzenlemiş ve çok sayıda sivilin ölümüne yol açmıştı. Washington, saldırı hakkında Rusya ve Türkiye'yi önceden bilgilendirmemişti.
Rossiyskaya Gazeta muhabirlerinin elde ettiği bir başka bilgiye göre Irak ve Ürdün'de bulunan ABD'nin kontrolündeki sabotaj grupları yakın gelecekte Suriye güney ve güneydoğu bölgelerine intikal edebilir.
Militan grupların amacının Suriye'de saldırılar düzenleyerek Şam yönetiminin İdlib'i özgürleştirme ve diğer bölgelerdeki terörle mücadele faaliyetlerini sekteye uğratmak olduğu belirtiliyor.
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